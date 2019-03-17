Центры культурного развития появятся в Псковской области

В рамках нацпроекта «Культура» Псковская область получит федеральные средства на строительство центров культурного развития. В этом году приоритет отдан тем регионам Северо-Запада, где этих объектов еще нет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве культуры РФ, в список попали Коми и Карелия, Ленинградская, Псковская и Мурманская области.

Главным итогом национального проекта должно стать увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15% и числа обращений к культурным цифровым ресурсам в пять раз.