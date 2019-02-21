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Построенный в 1968 году Дом культуры отремонтируют во Владимирской области

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В селе Илькино Владимирской области в 2019 году планируют отремонтировать культурно-досуговый центр, здание которого было построено в 1968 году как Дом культуры.

Ремонт будет проведен в рамках федерального проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Стоимость ремонта оценили в 2,9 млн рублей, сообщает ИА «Владимирские новости».

На эти средства приобретут световое и звуковое оборудование, а также видеоаппаратуру. Помимо этого, планируют обновить занавес и кресла в зале, мебель и костюмы для творческих коллективов, закупить оргтехнику.

В 2018 году в здании Ильинского культурно-досугового центра была проведена реконструкция в рамках программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».

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