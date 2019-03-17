США ужесточили правила выдачи кубинцам гостевых виз

Власти Соединенных Штатов сократили для граждан Кубы период, на который выдается виза В2 для посещения родственников и друзей на американской территории. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте посольства США в Кубе.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 18 марта 2019 года. Срок действия визы В2 продлится до трех месяцев с возможностью однократного посещения. При этом до нововведений кубинские граждане могли получить многократную визу сроком на 60 месяцев.

«Иммиграционное законодательство США требует, чтобы визовые сборы и сроки действия виз США были взаимными. Куба разрешает туристам – гражданам США однократный въезд сроком на два месяца с возможным продлением на 30 дней до трех месяцев», — говорится в сообщении.

Власти Кубы осудили действия Соединенных Штатов, поскольку решение о препятствовании поездкам кубинцев не было принято взаимно.

«Куба предоставляет все возможности для получения визы американцами из любой страны, включая США», — заявил глава МИД острова Бруно Родригес.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель написал на своей странице в Twitter, что сокращение срока действия виз демонстрирует «эскалацию агрессии против Кубинской революции» с американской стороны.

В конце 2014 года в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель. Тогда экс-президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипотношений. Несмотря на это, американская сторона продлила санкции, но пообещала, что их непременно снимут при следующем президенте Соединенных Штатов.

Однако в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Гаваны. Он также пригрозил разорвать соглашения, заключенные Обамой в рамках нормализации отношений, если Куба не приложит усилий для улучшения жизни своих граждан.