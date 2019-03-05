В МИДе назвали безбашенным заявление США об усилении давления на Кубу

Заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона об усилении Вашингтоном экономического давления на Кубу безбашенное. Оно говорит о намерении Соединенных Штатов выстроить страны Латинской Америки под свои лекала, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По словам дипломата, подобные действия неприемлемы, сообщает 5 марта «РИА Новости». Заявление Болтона показало, что разговоры о «восстановлении демократии» в Венесуэле стали прикрытием для построения стран региона в соответствии с критериями США, сказал Щетинин после окончания мессы памяти Уго Чавеса в Москве.

Накануне Болтон пригрозил в Twitter военным и разведчикам Кубы за их «роль в Венесуэле». Советник президента США отметил, что ему ясна роль Кубы в «разжигании репрессии» в латиноамериканском государстве.

23 января во время акций протеста в латиноамериканской стране глава Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

Куба наряду с Россией, Китаем, Боливией, Никарагуа, Сирией и Турцией оказала поддержку действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро.