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В МИДе назвали безбашенным заявление США об усилении давления на Кубу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона об усилении Вашингтоном экономического давления на Кубу безбашенное. Оно говорит о намерении Соединенных Штатов выстроить страны Латинской Америки под свои лекала, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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По словам дипломата, подобные действия неприемлемы, сообщает 5 марта «РИА Новости». Заявление Болтона показало, что разговоры о «восстановлении демократии» в Венесуэле стали прикрытием для построения стран региона в соответствии с критериями США, сказал Щетинин после окончания мессы памяти Уго Чавеса в Москве.

Накануне Болтон пригрозил в Twitter военным и разведчикам Кубы за их «роль в Венесуэле». Советник президента США отметил, что ему ясна роль Кубы в «разжигании репрессии» в латиноамериканском государстве.

23 января во время акций протеста в латиноамериканской стране глава Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали власти США, которые через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

Куба наряду с Россией, Китаем, Боливией, Никарагуа, Сирией и Турцией оказала поддержку действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро.

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