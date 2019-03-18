Третья не лишняя: Наши биатлонисты показали лучший медальный результат за восемь лет

Завершившийся в Швеции чемпионат мира по биатлону стал для России лучшим по общему количеству медалей за последние восемь лет. Наши «стреляющие лыжники» три раза были на подиуме — в последний раз это удавалось им на домашнем мировом первенстве в Ханты-Мансийске в 2011 году. Результат примечателен тем, что его удалось достичь в первый год работы нового руководства Союза биатлонистов России (СБР) и обновленного тренерского штаба сборной во главе с Анатолием Хованцевым. Были и кадровые потери — завершил карьеру лидер сборной последних пяти лет Антон Шипулин, Маргариту Васильеву отстранили от соревнований за пропуск допинг-тестов, а Евгений Гараничев отказался выступать в эстафете.

Обновленный вариант

Возглавивший в мае 2018 года СБР Владимир Драчев перед чемпионатом мира был осторожен в постановке задач для сборной. От «стреляющих лыжников» требовалось выступить не хуже, чем на предыдущем мировом первенстве, прошедшем два года назад в Хохфильцене. Тогда сборная выиграла две медали, но оказалась выше в общем зачете за счет золота в мужской эстафете.

— У главного тренера Анатолия Хованцева и его ассистентов были крайне неблагоприятные обстоятельства для работы в нынешнем сезоне, — пояснил «Известиям» вице-президент СБР Сергей Чепиков. — Я уже говорил, что команда поздно начала подготовку — минимум на три недели. Оптимальное время старта сборов — начало мая. Драчев был избран президентом СБР 21 мая, и только после этого Хованцев получил свою должность. Уже в ходе сезона появились некоторые кадровые проблемы. Поэтому для первого раза выступление наших ребят и девушек можно признать хорошим. Главное, что проведено обновление состава и есть возможность работать на перспективу. Уверен, в следующих сезонах при более системной работе мы сможем улучшить результаты.

В Хохфильцене россияне победили в эстафете, но ни одного из триумфаторов того турнира — Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина — на этот раз не было в составе команды. Субботнюю бронзу для мужчин в эстафете выиграли Дмитрий Малышко, Александр Логинов и два дебютанта ЧМ — Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Накануне наша команда и тренерский штаб оказались в центре скандала после отказа Евгения Гараничева выходить на старт, хотя еще в среду Хованцев объявил, что именно он побежит второй этап. Бронзового призера сочинской Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке пришлось менять на 22-летнего дебютанта Поршнева. В итоге после удачного старта Елисеева Поршнев проиграл целую минуту на трассе и оставил команду на 13-м месте.

Частично положение исправил Малышко, передавший эстафету Логинову на восьмой позиции. Наш лидер совершил чудо и вытащил команду в тройку, воспользовавшись ошибкой француза Мартена Фуркада, провалившего последнюю стрельбу.

— У Логинова весь сезон не шла стрельба, за это его многие критиковали, в том числе и я, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов. — Но в нужный момент Саша всё сделал как надо и вытянул нам эстафету. Он проявил себя настоящим лидером. И вообще достойно отработал весь сезон. Но хочется отметить и остальных ребят — в первую очередь Елисеева с Малышко. Также надо поддержать Поршнева. Парень без опыта и явно не готов к таким стартам. Его пришлось аврально ставить на эстафету. Понятно, что Никите было тяжело, он проиграл много времени ходом. Но главное, он отдал все силы и как смог оказал помощь команде. Для него это неоценимый опыт — надеюсь, в будущем он прибавит.

В миллиметрах от золота

Александр Логинов показал класс и в личных гонках, выиграв серебро в спринте. А вчера в масс-старте аналогичного результата добилась Екатерина Юрлова-Перхт. Это была первая за четыре года для России медаль чемпионата мира у женщин. Перед последней стрельбой наша биатлонистка проигрывала полминуты итальянке Доротее Вирер. Лидер гонки допустила два промаха, и пока она проходила штрафные круги, Юрлова стреляла быстро и точно, но на предпоследней мишени промахнулась на считаные миллиметры, сократив отставание от победительницы лишь до пяти секунд.

— Обидно за эту предпоследнюю мишень, Кате совсем чуть-чуть не повезло, — сказал Александр Привалов. — Уверен, отстрелявшись чисто, Юрлова привезла бы перед последним кругом 10 секунд Вирер и ходом уже не упустила бы победу. Но серебро — тоже хороший результат. Особенно на фоне долгого отсутствия у наших женщин наград на чемпионатах мира. Тревожит только, что сейчас, кроме Кати, нам не на кого рассчитывать в плане борьбы за медали. Так что впереди у тренеров еще много работы. Талантливые молодые девочки у нас есть, что показало январское золото на этапе Кубка мира в Оберхофе. Но за один сезон их не подтянешь на высший уровень.

В последней гонке ЧМ — мужском масс-старте — наша сборная также могла взять медаль. Евгений Гараничев прошел три стрельбы на ноль, обеспечив себе отрыв и гигантский медальный шанс. Уроженец Пермского края первым подошел к последней стрельбе, в которой допустил четыре промаха из пяти выстрелов. В итоге Евгений закончил гонку только 16-м. До последних метров за подиум боролся Александр Логинов, которому не хватило дистанции, чтобы догнать Антонина Гигонна и Юлиана Эберхарда.

Нынешний биатлонный сезон завершится на этой неделе финишным этапом Кубка мира в норвежском Холменкхоллене. Следующий чемпионат мира пройдет в 2020 году в итальянской Антерсельве.