В РФС допустили возможность дисквалификации Погребняка

Российский футбольный союз (РФС) планирует рассмотреть высказывания форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в составе сборной России, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Об этом 17 марта рассказал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

«РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение. По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста», — цитирует его ТАСС.

Ранее Павел Погребняк в интервью kp.ru рассказал, что для него является смешной ситуация, когда темнокожий спортсмен играет за национальную сборную России. В пример он привел коллегу из «Краснодара» Ари, который летом прошлого года получил российское гражданство.

В январе 2018 года футболистов столичного «Спартака» обвинили в расизме после поста на странице команды в Twitter, где темнокожих игроков назвали шоколадками.