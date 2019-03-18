Китайское счастье: сборной России по баскетболу повезло с жеребьевкой ЧМ-2019

Сборной России по баскетболу повезло с соперниками на первом групповом этапе чемпионата мира 2019, уверены игроки нашей команды и спортивные эксперты. В китайском Ухане подопечных Сергея Базаревича ждет встреча со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Для продолжения борьбы за медали россиянам необходимо занять первое или второе место.

Наша сборная способна выиграть в своем квартете и уверенно выйти во второй этап, считает центровой сборной России Артем Клименко.

— Мы прошли долгий путь, чтобы отобраться на ЧМ-2019, выиграли очень напряженный, решающий матч с Финляндией в Перми, — отметил он. — Теперь нам досталась не самая сильная группа, которую мы должны выиграть и без нервов пройти в следующий раунд. Наша первая цель — выход в плей-офф. Будем двигаться к ней шаг за шагом.

Стоит отметить, что мальчиками для битья будущие соперники нашей сборной не выглядят. Аргентинцы заняли второе место в своей квалификационной группе (девять побед, три поражения), уступив только команде США (десять побед, два поражения). Причем дома они уверенно обыграли американцев (80:63). Корея тоже стала второй, выиграв по десять матчей с Новой Зеландией. Но эта сборная уступила первую строчку по результатам личных встреч: выиграв в гостях у новозеландцев «+6» (86:80), но потеряв девять очков дома (84:93). Первой в своей шестерке финишировала и Нигерия (десять побед, два поражения). Столько же побед одержал Сенегал, но дома соперники россиян выиграли «+28» (89:61), а в гостях уступили «–21» (63:84).

Свой стартовый матч на чемпионате мира Россия проведет именно с Нигерией. Игра состоится 31 августа.

— Нигерия — тяжелый соперник. Это очень атлетичная, неуступчивая команда, — рассказал «Известиям» центровой сборной Сенегала и УНИКСа Морис Ндур. — У них есть свои лидеры, к тому же должны приехать баскетболисты, выступающие в NBA — Аль-Фарук Амину (форвард «Портленда») и Джош Окоги (защитник «Миннесоты»). Это очень сильные ребята, которые могут доставить много проблем любой защите. Россия будет фаворитом этой встречи, но нигерийцы будут биться за каждый мяч.

2 сентября наша сборная встретится с командой Кореи, а уже 4 сентября — с аргентинцами.

— На чемпионате мира групповой этап всегда слабее, чем на чемпионате Европы, — заявил «Известиям» президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев. — Важно понять, в каком составе мы поедем на ЧМ-2019. Если все лидеры будут здоровы, мы обязаны проходить первый групповой раунд. Наш основной соперник — Аргентина. Сейчас в этой сборной проходит смена поколений, и она не представляет собой такой грозной силы, как пять-семь лет назад. Нигерия и Корея — не самые мастеровитые команды. В этих встречах ребята должны почувствовать свою игру, наладить командное взаимодействие, чтобы подойти ко второму групповому раунду во всеоружии.

В этом раунде соперниками российской сборной станут две команды из группы А (Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла и Китай). Если наша команда займет одно из двух первых мест в группе В, то она сыграет в матчах за 1–16-е места в группе I в Фошане. В противном случае россияне в группе М будут участвовать в борьбе за 17–32-е места, которая развернется в Гуанчжоу.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп, принимавших участие в матчах за 1–16-е места второго этапа.

— Кто бы что ни говорил — на ЧМ нет слабых команд, — сказал «Известиям» форвард сборной России Владимир Ивлев. — Во всех играх нам будет непросто. Тем не менее мы нацелены на выход в плей-офф и борьбу за медали. У нас хорошее поколение игроков, способное выиграть что-то серьезное.

Предыдущий состав сборной России во главе с нынешним президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко выиграл чемпионат Европы – 2007, а также взял бронзовые медали Олимпийских игр – 2012 и Евробаскета-2011.

Президент «Автодора», заслуженный тренер России Владимир Родионов считает, что удачное выступление сборной России на ЧМ-2019 зависит от решений тренерского штаба по комплектованию команды.

— Если Сергей Базаревич справедливо подойдет к формированию состава на ЧМ-2019 и возьмет в Китай всех сильнейших игроков, команда будет способна выйти плей-офф, — сказал он. — Если же он вновь позовет в сборную своих любимчиков, которые уже давно не тянут на уровне национальной команды, нам вряд ли удастся сохранить шансы на попадание на Олимпиаду-2020. Также меня беспокоит, что у Сергея пока мало игровой практики. Играть два матча за три месяца — несерьезно.

ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября. Чтобы получить прямую путевку на Олимпийские игры в Токио, нашей сборной надо стать одной из двух лучших европейских сборных на турнире.