«В Евролиге у нас не осталось права на ошибку»

В главном дерби российского баскетбола «Химкам» удалось обыграть в овертайме ЦСКА (73:72), но испытания для подмосковной команды не заканчиваются. Уже в пятницу, 8 марта, им предстоит непростая выездная игра с «Басконией», в которой подопечным Римаса Куртинайтиса необходима только победа. Об этом «Известиям» рассказал форвард «Химок» и сборной России Андрей Зубков. Также игрок поделился мнением о смене тренера в клубе и соперниках национальной команды на чемпионате мира-2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

— За счет чего «Химкам» удалось обыграть ЦСКА?

— В первую очередь благодаря хорошей игре в защите. За весь матч ЦСКА набрал всего 72 очка. К тому же они совершили 20 потерь, что им совсем не свойственно. Мы заставили их ошибаться, не давали совершать открытые броски. Это стоило нам огромных усилий, но команда справилась.

— Со стороны казалось, что несколько раз на площадке едва не завязалась драка.

— Всё было под контролем. Мы все профессионалы и понимаем, что нельзя переходить грань. Ближе к концу встречи обстановка накалилась, все-таки это дерби, но мы сосредоточились на игре и не поддавались лишним эмоциям.

— Это был лучший матч «Химок» в сезоне?

— Точно, один из лучших. Особенно он запомнится нашим болельщикам. Драматичная развязка, овертайм, незабитый штрафной за 0,5 секунды до конца, победа над принципиальным соперником. На один вечер болельщики забыли о наших последних неудачах. Надеюсь, что теперь у нас будет больше поводов их радовать.

— Победа над армейцами может придать команде уверенности перед заключительным отрезком регулярного сезона Евролиги?

— Хотелось бы на это надеяться. Все-таки матч с ЦСКА мы вытащили вдевятером. Ротация была крайне ограниченна.

— Есть вероятность, что Тони Крокер и Джордан Мики, получившие травмы в игре с «Миланом», вернутся на паркет?

— Этот вопрос лучше задать нашим докторам. Но мне кажется, что оба скоро вернутся в строй.

— В первой игре вы уступили «Басконии» дома. Есть ли шанс взять реванш на выезде?

— Если мы хотим выйти в плей-офф, то нам надо выигрывать все оставшиеся игры. В Евролиге у нас не осталось права на ошибку. К тому же «Баскония» — это наш прямой конкурент в борьбе за топ-8. Поэтому настрой на этот матч может быть только один — мы едем в Испанию за победой.

Добиться ее будет не легко. Все знают, что это очень сильная команда, с очень сильными игроками на всех позициях. У них мощная поддержка фанатов, но повторюсь, отступать нам уже некуда.

— С приходом Римаса Куртинайтиса вы стали играть гораздо больше. Довольны собой?

— Можно и так сказать. Приятно чувствовать доверие тренера и проводить на площадке много времени. Я всегда был уверен в себе и был готов играть более важную роль в клубе. Но при Георгиосе Барцокасе всегда что-то не складывалось.

— Сборная России вышла на чемпионат мира. У вас большое желание поехать в Китай?

— Конечно, пока я ни разу не играл на чемпионате мира и мне интересно проверить свои силы на этом уровне.

— 16 марта состоится жеребьевка чемпионата мира. Каких соперников хотели бы получить в групповом этапе?

— Сложный вопрос. Думаю, кто бы нам ни попался — это будут команды высокого уровня. Просто нам не будет, но уверен, что всё получится и мы хорошо выступим в Китае.