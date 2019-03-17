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Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

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Фото: Depositphotos
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Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert! 17 марта.

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Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Как показали результаты опытов, использование высоких доз данного вещества было связано с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта выявлено не было.

«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта», — сказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.

По его словам, до этого оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.

«Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата», — заключил он.

14 февраля из обращения в России отозвали препарат«Эреспал», так как сoдержащийcя в нем фенспирид может негативно отразиться на здоровье сердца. 19 февраля был отозван венгерский лекарственный препарат «Эпистат», содержащий аналогичное вещество.

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