Украинцев предупредили о вспышке инфекции и отсутствии лекарств от нее

В Сумской области Украины врачи зафиксировали вспышку туляремии — инфекции, от которой в стране нет лекарств и вакцин. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

«В текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, выявлен позитивный результат в высоких титрах. Это свидетельствует о необходимости повышенной осторожности как медицинских работников, так и населения области», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что главными распространителями инфекции являются грызуны.

Туляремия — опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает лимфатическую систему и кожу, реже — легкие и слизистые оболочки глаз. Источником заражения может стать загрязненная вода, укусы некоторых видов клещей. Возможно заражение через дыхательную систему в производственных условиях.

В мае 2018 года рост числа случаев заболевания туляремией был отмечен в Швейцарии.