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В России разрабатывают способные нести до 48 крылатых ракет фрегаты

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Фото: ansokolov39.livejournal.com
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Конструкторская документация на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые смогут нести на своем борту до 48 крылатых ракет «Калибр», разрабатывается в северном проектно-конструкторском бюро.

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Эскизное проектирование фрегатов уже завершено, сообщил 17 марта ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его данным, водоизмещение кораблей будет увеличено до 7 тыс. т. Также максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на борту фрегатов доведут до 48 единиц.

В феврале стало известно, что корабельную крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км, создаваемую для ВМФ России, доработают до класса «земля–земля».

ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты. Их можно использовать как для ударов по кораблям, подводным лодкам, а также по наземным целям. Дальность стрельбы ракетами по морским целям составляет около 370 км, по наземным — 2,6 тыс. км.

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