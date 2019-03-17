На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Беринга в Камчатском крае. Очаг подземных толчков залегал в акватории Тихого океана на глубине 60 км.

«Эпицентр землетрясения находился в 115 км западнее села Никольского Алеутского муниципального района», — сообщили в воскресенье, 17 марта, в региональном управлении МЧС.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

2 марта землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр зарегистрирован в 213 км юго-восточнее села Малокурильского и в 272 км от поселка Южно-Курильск на глубине 32 км.