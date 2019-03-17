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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

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Фото: Depositphotos
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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Беринга в Камчатском крае. Очаг подземных толчков залегал в акватории Тихого океана на глубине 60 км.

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«Эпицентр землетрясения находился в 115 км западнее села Никольского Алеутского муниципального района», — сообщили в воскресенье, 17 марта, в региональном управлении МЧС.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

2 марта землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр зарегистрирован в 213 км юго-восточнее села Малокурильского и в 272 км от поселка Южно-Курильск на глубине 32 км.

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