Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов в субботу, 2 марта. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в 213 км юго-восточнее села Малокурильское и в 272 км от поселка Южно-Курильск на глубине 32 км. По оценкам сейсмологов, землетрясение в этих населенных пунктах ощущалось на три балла, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что за период с 23 по 24 февраля в Сахалинской области было зарегистрировано шесть землетрясений. Магнитуда самого сильного из них составила 3,8.