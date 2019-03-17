Автобус с людьми перевернулся в Тамбовской области

Автобус, в котором находились 26 человек, перевернулся в Сампурском районе Тамбовской области.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, пострадали четыре человека. Они получили травмы средней степени тяжести и доставлены в больницу. Остальным пассажирам медпомощь оказали на месте. ДТП произошло на 495-м км трассы Р-22 вечером в субботу, 16 марта.

25 февраля ГИБДД подвела итоги 2018 года. Всего на российских дорогах произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%.

Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года произошло на 1,4% больше аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов.