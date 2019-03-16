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Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком – 2»

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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa
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Евросоюз может вести борьбу с проектом «Северный поток – 2» с помощью газовой и экономической директивы. Об этом заявил в беседе с Newsweek евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он подчеркнул, что выступает категорически против строительства газопровода, так как это «противоречит интересам Европейского союза».

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«Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать», — сказал Вебер, добавив, что самый активный сторонник строительства газопровода в Европе — бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который, по мнению евродепутата, является политиком, а не бизнесменом.

По словам Вебера, реализация «Северного потока – 2» ударит по украинским интересам, а в будущем и по ценам на газ для европейских государств.

12 марта Европарламент одобрил акт, который призывает страны Евросоюза остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», так как газопровод «усиливает зависимость европейских государств от поставок российского топлива». Также документ исключает Москву из списка стратегических партнеров Брюсселя и предлагает расширить персональные антироссийские санкции. Резолюция не является обязательной к исполнению.

11 марта газета The Wall Street Journal узнала о подготовке новых санкций против «Северного потока – 2». Они будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб. По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, президент страны Дональд Трамп считает российский газопровод несовместимым с «военным щитом, который Америка держит над Европой».

В Кремле, комментируя эту новость, заявили, что дополнительные санкции Соединенных Штатов в отношении проекта — это проявление недобросовестной экономической конкуренции.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу.

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