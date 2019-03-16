Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком – 2»

Евросоюз может вести борьбу с проектом «Северный поток – 2» с помощью газовой и экономической директивы. Об этом заявил в беседе с Newsweek евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он подчеркнул, что выступает категорически против строительства газопровода, так как это «противоречит интересам Европейского союза».

«Это никакой не экономический проект, а исключительно политический, он противоречит интересам Европейского союза, поэтому мы должны его заблокировать», — сказал Вебер, добавив, что самый активный сторонник строительства газопровода в Европе — бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который, по мнению евродепутата, является политиком, а не бизнесменом.

По словам Вебера, реализация «Северного потока – 2» ударит по украинским интересам, а в будущем и по ценам на газ для европейских государств.

12 марта Европарламент одобрил акт, который призывает страны Евросоюза остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», так как газопровод «усиливает зависимость европейских государств от поставок российского топлива». Также документ исключает Москву из списка стратегических партнеров Брюсселя и предлагает расширить персональные антироссийские санкции. Резолюция не является обязательной к исполнению.

11 марта газета The Wall Street Journal узнала о подготовке новых санкций против «Северного потока – 2». Они будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб. По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, президент страны Дональд Трамп считает российский газопровод несовместимым с «военным щитом, который Америка держит над Европой».

В Кремле, комментируя эту новость, заявили, что дополнительные санкции Соединенных Штатов в отношении проекта — это проявление недобросовестной экономической конкуренции.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу.