Три человека погибли в ДПТ с грузовиком в Мурманской области

Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения легковой иномарки с грузовиком в районе города Кандалакши в Мурманской области.

В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что ДТП произошло в 13:35 мск на 1157-м км федеральной трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным, водитель Mitsubishi-ASX, двигавшийся со стороны Кандалакши в Апатиты, наехал на дорожное ограждение справа, передает 16 марта ТАСС. После этого он потерял контроль над управлением автомобилем, который оказался на встречной полосе движения.

Там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Scania. На месте погибли водитель Mitsubishi, его пассажир и ребенок в возрасте от пяти до семи лет.

Личности погибших выясняются, на месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД, начата доследственная проверка.

Ранее 16 марта на Ставрополье в ДТП на трассе «Кавказ» с участием Volkswagen Polo и Lada Priora погибли три человека.