В Тюменской области произошла авария с 18 автомобилями
ДТП с участием, по предварительным данным, 18 машин произошло в Тюменской области, сообщает в пятницу, 15 марта, пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
«Пока сообщается об одной пострадавшей женщине», — говорится в сообщении.
Авария произошла на 10-м километре объездной дороги Тюмень–Боровский–Богандинский. Движение там в настоящий момент ограничено. На месте работают три наряда ДПС, передает ТАСС. Уточняется, что автоинспекторы регулируют дорожное движение вручную.
Сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям въезжать в Тюмень по федеральной автодороге Тюмень–Омск.