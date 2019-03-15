В Тюменской области произошла авария с 18 автомобилями

ДТП с участием, по предварительным данным, 18 машин произошло в Тюменской области, сообщает в пятницу, 15 марта, пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«Пока сообщается об одной пострадавшей женщине», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 10-м километре объездной дороги Тюмень–Боровский–Богандинский. Движение там в настоящий момент ограничено. На месте работают три наряда ДПС, передает ТАСС. Уточняется, что автоинспекторы регулируют дорожное движение вручную.

Сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям въезжать в Тюмень по федеральной автодороге Тюмень–Омск.