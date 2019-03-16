В ДТП на Ставрополье погибли три человека

Жертвами столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае стали три человека. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД МВД России.

«По предварительной версии, сегодня около 13:00 мск на 263-м км трассы, проходящей по территории Андроповского района, по неустановленным причинам столкнулись Volkswagen Polo и Lada Priora. Погибли оба водителя и пассажир иномарки», — рассказали в ведомстве.

6 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись грузовик «ЗИЛ» и следовавший из Азербайджана микроавтобус Mercedes. Жертвами ДТП стали восемь человек.

Глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов после резонансной автоаварии поручил установить тросовые барьеры на трассах.