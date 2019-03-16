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В Ставрополе обрушилась стена многоквартирного дома

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Фото: МЧС РФ
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В многоквартирном доме в Ставрополе частично обрушилась кирпичная кладка стены. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается 16 марта на сайте регионального управления МЧС.

«В 12:00 мск в дежурную смену ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация о том, что произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены общежития», — говорится в сообщении.

Пострадал дом № 6 по улице Бруснева. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.

15 марта стало известно, что один рабочий погиб в результате обрушения стены в нежилом здании во Владивостоке.

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