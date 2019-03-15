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Человек погиб при обрушении стены в доме во Владивостоке

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Фото: primorsky.sledcom.ru
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Один рабочий погиб в результате обрушения стены в нежилом здании во Владивостоке, сообщили в Следственном управлении СК по Приморскому краю.

Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел в четверг, 14 марта. Во время работ в нежилом помещении обвалилась межкомнатная стена, в результате чего один рабочий погиб, второй получил ранения.

Следственные органы проводят проверку, причины произошедшего выясняются.

14 марта в поселке Красноугольский в Башкортостане обрушился фасад здания Дома культуры. Под обломками едва не оказалась пара, которая шла подавать документы в загс.

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