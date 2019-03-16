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Глава Крыма рассказал о перспективах иска к Киеву по возмещению ущерба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Украине по возмещению ущерба из-за нахождения полуострова в составе республики. При этом он отметил, что подобной практики пока еще не было, сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

«На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов. Механизм изучим, думаю, быстро, в течение месяца приступим к подсчету ущерба», — отметил он.

При этом ранее 16 марта первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины исчисляются сотнями миллиардов или даже триллионами рублей. В качестве примера нанесенного ущерба он привел разрушенную систему Северо-Крымского канала и обанкроченные промышленные предприятия.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Киев возместить Крыму потери за время нахождения полуострова в составе Украины. Он отметил, что подсчетами следует заняться безотлагательно.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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