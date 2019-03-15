В Госдуме задумались о компенсациях для Крыма за нахождение в составе Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Киев возместить Крыму потери за время нахождения полуострова в составе Украины. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.

«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — сказал он.

Володин также отметил, что «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно».

Спикер предложил заняться подсчетами, «не откладывая». Он подчеркнул, что должны учитываться не только материальные средства, но и нарушения прав народа на изучение своего языка, а также права говорить на нем.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.