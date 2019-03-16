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«Яндекс» запустит соцсеть на основе искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Корпорация «Яндекс» начала тестировать собственный социальный сервис «Аура», который заработает внутри приложения компании.

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Как сообщает портал TJournal со ссылкой на пресс-службу компании, пользователи соцсети смогут искать друзей с помощью нейронных сетей и других технологий «Яндекса».

По задумке разработчиков, «Аура» будет работать на основе машинного обучения, анализируя информацию, уже представленную пользователем на других ресурсах компании.

Сейчас зарегистрироваться в социальной сети можно только по приглашению действующего участника, каждый из которых может приглашать до пяти человек в день.

В компании добавили, что модераторы соцсети будут проверять достоверность данных пользователей, а также удалять посты с ненормативной лексикой, шокирующими фотографиями, оскорблениями и другим нарушающим правила «Яндекса» контентом.

Сроки полноценного запуска соцсети не уточняются.

Ранее директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж назвала главную опасность социальных сетей. По мнению психолога, соцсети лишают людей способности критически оценивать информацию, что приводит к развитию пропаганды и ложных сведений в интернете.

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