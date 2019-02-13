Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram в мире сообщают о проблемах в работе сервиса, пишет портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интрнет-ресурсов.

Больше всего жалоб, 57%, поступает на загрузку новых публикаций в ленте, 22% — на проблемы со входом в свою учетную запись, 18% — на некорректную работу веб-версии сервиса.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются в России, ряде стран Европы, Америке, а также в странах Азии.

13 февраля эксперт объяснил массовое сокращение подписчиков в соцсети. Он отметил, что Instagram борется с ботами и накрутками, поэтому многие пользователи наблюдают исчезновение своих интернет-последователей.