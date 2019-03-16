Более 50 женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США
Более 50 женщин подали иск против Национального олимпийского комитета (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который на данный момент находится в тюрьме.
Всего в суд на организацию, а также членов совета директоров и бывших чиновников подала 51 девушка. Им вменяется в вину промедление в конце 1990-х годов и отсутствие реагирования на насильственные действия Нассара, который отбывает срок за домогательство к спортсменкам, в том числе несовершеннолетним.
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Советский спорт», женщины просят денежную компенсацию, а также институционную реформу Национального олимпийского комитета США.
Экс-врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к своим воспитанницам и хранение детского порно.