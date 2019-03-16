Прямой эфир

Более 50 женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 50 женщин подали иск против Национального олимпийского комитета (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который на данный момент находится в тюрьме.

Всего в суд на организацию, а также членов совета директоров и бывших чиновников подала 51 девушка. Им вменяется в вину промедление в конце 1990-х годов и отсутствие реагирования на насильственные действия Нассара, который отбывает срок за домогательство к спортсменкам, в том числе несовершеннолетним.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Советский спорт», женщины просят денежную компенсацию, а также институционную реформу Национального олимпийского комитета США.

Экс-врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к своим воспитанницам и хранение детского порно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отец изнасилованных гимнасток напал на экс-врача сборной США в зале суда
Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017