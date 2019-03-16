Дивизион С-400 отразил атаку самолетов условного противника на Камчатке. По легенде учений, два высотных истребителя нарушают границы воздушного пространства России и атакуют военную инфраструктуру региона.

С-400 своевременно обнаружили цель, и группы самолетов и выполнили по ним электронные пуски ракет. Далее по вводной дивизион был переведен в походное положение и, скрытно совершив марш, развернут в новом позиционном районе.