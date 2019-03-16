«У Кверквелии есть все данные для английского футбола»

На следующей неделе стартует квалификация к чемпионату Европы 2020 года. Одну из сборных к главному турниру континента поведет бывший главный тренер подмосковного«Сатурна» Владимир Вайсс. 54-летний специалист возглавляет национальную команду Грузии. За два года работы в ней словацкий тренер успел сотворить несколько сенсаций: обыграл Испанию (1:0), сыграл вничью с Уэльсом (1:1), а прошлой осенью выиграл свою группу в Лиге наций. В преддверии старта отбора к чемпионату Европы 2020 года «Известия» пообщались с Владимиром Вайссом о грузинских футболистах в чемпионате России, его карьере в «Сатурне» и шансах Грузии впервые попасть в финальную часть крупного международного соревнования.

— Зимой вы посетили турнир российских команд в Катаре. Почему решили туда приехать?

— Вообще я очень часто бываю в Катаре — здесь у меня живет и играет сын (Владимир Вайсс —младший — полузащитник катарской «Аль-Гарафы» и сборной Словакии. — «Известия»). Решил заглянуть еще и на турнир российских команд, так как в «Локомотиве» играет защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Ну, и просто было любопытно следить за матчами лидеров чемпионата России.

— Как вам в Катаре? Многие считают, что в стране-хозяйке чемпионата мира 2022 года слишком скучно.

— Во-первых, считаю, что здесь великолепные условия для проведения такого крупного турнира. Строятся отличные стадионы. Впереди еще четыре года, страна меняется. Думаю, в период ЧМ в Катаре будет очень интересно.

— Насколько пристально вы наблюдаете за чемпионатом России?

— С тех пор как я в сезоне-2007 ушел из раменского «Сатурна», постоянно стараюсь следить за российским футболом. У меня дома есть спутниковая тарелка, смотрю много игр, поэтому хорошо осведомлен о происходящем в РПЛ. Сейчас в России играют шестеро грузинских футболистов — это важный повод, чтобы следить за вашей лигой.

— Какие у вас воспоминания от работы в «Сатурне»?

— Только положительные. Там было прекрасное руководство. К сожалению, в «Сатурне» у меня не всё получилось — было очень много ничейных результатов, и я проработал там лишь полтора года. Считаю, мы сделали хорошую молодую команду. После меня пришел Гаджи Гаджиев, который добился с клубом серьезных успехов. С теплом вспоминаю о том времени.

— Что можете сказать об уровне российского футбола?

— В целом у чемпионата России весьма высокий уровень. Также нельзя не сказать и о чемпионате мира, который станет важным толчком к еще большему развитию футбола в вашей стране. Думаю, в России провели лучший мундиаль в истории. Я присутствовал на играх ЧМ в Питере и Москве — всё было просто великолепно. Города России очень изменились. Мне всегда приятно вернуться в вашу страну.

— Летом проходила информация, что Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Он сделал правильный выбор, оставшись в «Локомотиве»?

— Я знал, что у Соломона было предложение от английского «Лестера». Мы разговаривали с ним на эту тему. Конечно, есть много футболистов, которые грезят переездом в Англию или Испанию, но существуют и игроки, мечтающие играть в России. Кверквелия один из них. Он прошел непростой путь: был тяжелый момент в казанском «Рубине», когда Соломон не всегда играл. Теперь он выступает за «Локо» и, на мой взгляд, является лучшим центральным защитником РПЛ прошлого сезона. Я им очень доволен: Кверквелия — хороший парень и отличный футболист. Он говорил, что клуб предлагает ему новый контракт. Это значит, что в «Локомотиве» его ценят и уважают. Рад за него. А то, что ему предлагал контракт «Лестер», — хорошая реклама для Соломона.

— Вы считаете, что Кверквелия сейчас готов к уровню чемпионата Англии?

— Думаю, да. У Кверквелии есть все данные для английского футбола: он хорошо играет головой и имеет неплохую скорость для своих габаритов. В квалификации к чемпионату мира 2018 года мы играли против сборной Уэльса, и Гарет Бэйл никак не мог обыграть Соломона. Такое запоминается на всю жизнь и о многом говорит.

— Вы довольны, что Джано Ананидзе перешел из «Спартака» в «Крылья Советов», где будет получать больше игровой практики?

— Джано был одной из причин посещения катарского турнира, но он ушел из «Спартака». Мы с ним долго говорили на эту тему. Понятно, что ему нужно больше играть, и «Крылья» дают такую возможность. Самарцев тренирует мой хороший друг Миодраг Божович, который прекрасно знает все сильные стороны Джано по их совместной работе в «Ростове». Надеюсь, там он будет постоянно играть — это пойдет в плюс и ему самому, и сборной Грузии.

— Вас уже перестало мучить то, что Георгий Джикия предпочел выступать за сборную России, а не Грузии?

— Каждый человек имеет право на выбор. Он грузин, но решил играть за Россию. Георгий уже заигран за вашу сборную — тут ничего не изменишь. Мы с ним общались на эту тему, но каждый сам выбирает свою судьбу. Надеюсь, он доволен своим выбором. Желаю ему только удачи в сборной России.

— Вы пытались его уговорить выступать за Грузию?

— Конечно, с ним разговаривало руководство нашей федерации. Я с Джикией тоже встречался. Но в тот момент он уже всё для себя решил.

— Вас удивило, что Торнике Окриашвили минувшей зимой покинул «Краснодар» и до сих пор остается свободным агентом?

— Торнике — фантастический футболист. Ему по силам выступать в ведущих клубах России, также Окриашвили подошел бы чемпионат Испании. Однако у него были очень неприятные травмы. В итоге он сам решил покинуть «Краснодар», хотя точных причин я не знаю. Мы с ним общались — Торнике ищет команду, но это не так просто, особенно после таких травм.

— В квалификации к Евро-2020 вашей сборной предстоит встретиться с Швейцарией, Данией, Ирландией и Гибралтаром. Как оцените шансы на выход в финальную часть турнира?

— Во-первых, для нас очень здорово, что мы выиграли свою группу в Лиге наций. Это будет дополнительным шансом на попадание в финальную часть Евро (победители групп Лиги разыграют дополнительные путевки на ЧЕ в своих дивизионах весной 2020 года. — «Известия»). Сейчас же у нас весьма сложная группа в квалификации. Мы не заглядываем далеко вперед, будем идти от матча к матчу. В первой встрече нам предстоит сыграть против Швейцарии. Будет очень непросто — это сильная команда. Но мы хотим победить.