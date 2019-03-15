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СК попросил арестовать депутата Госдумы Белоусова за взятки

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Следствие заявило ходатайство об аресте депутата Государственной думы Вадима Белоусова, подозреваемого в получение взятки в 3,5 млрд рублей.

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Парламентарий приехал в Екатеринбург для согласования возможности поездки в Белоруссию в составе думской делегации, пояснил в пятницу, 15 марта, «РИА Новости» адвокат депутата Игорь Трунов.

«Но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте, — продолжил защитник. Ходатайство об аресте Белоусова рассматривал Ленинский суд Екатеринбурга. В заседании объявляли перерыв, так как прокуратура попросила согласовать позицию с руководством, добавил Трунов.

По его словам, народный избранник не признал вину в получении взятки. В ходе рассмотрения ходатайства суд отказал следствию в аресте депутата, сообщает ТАСС.

Летом 2018 года Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции. Госдума в декабре дала согласие.

Белоусов был деловым партнером обвиняемого в получении взятки и объявленного в международный розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следствия, депутат и его сообщники с 2011 по 2014 год получили от челябинского холдинга «Автобан» более 3,2 млрд рублей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

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