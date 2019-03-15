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Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

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«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — цитирует спикера ТАСС.

Свое заявление Володин сделал в Симферополе, в ходе первого совместного заседания совета Госдумы и Госсовета Крыма, приуроченного к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

13 марта на торжества, посвященные этому юбилею, в Крым прибыла делегация французских политиков во главе с экс-депутатом национального собрания страны Тьерри Мариани.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.

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