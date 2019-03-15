В Минздраве поддержали идею убрать алкоголь с прилавков магазинов

Инициативу об изоляции алкогольной продукции с витрин магазинов, с которой выступил депутат Госдумы Леонид Огуль, поддержал Минздрав России. Об этом говорится в ответе заместителя главы ведомства Олега Салагая на запрос парламентария.

Министерство здравоохранения поддерживает направленные на ограничение показа алкоголя меры, говорится в документе. Продажа алкогольной продукции в специально отведенных местах позволила бы сократить потребление алкоголя в стране, сообщил Салагай, передает 15 марта ТАСС. Он привел данные исследований, их которых следует, что размещение алкоголя в хорошо заметных местах супермаркетов может значительно поднять продажи продукции.

11 марта Роспотребнадзор заявил, что после введения ограничительных мер в торговле спиртным в России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов. Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции усилили в 2016 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова в октябре 2018 года сообщила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.