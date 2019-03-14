В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах. Об этом 14 марта пишет РБК.

Отмечается, что возраст продажи рекомендуют повысить до 21 года. Если предложение будет принято, правительство внесет изменение в законодательство до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, в перечень рекомендаций могут войти введение акцизов на продукты с избыточным содержанием сахара и соли, а также предоставление льгот на автостраховку гражданам, ведущим здоровый образ жизни.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который участвовал в сессии, отметил, что проект резолюции будет сформирован 15 марта. Рассмотрят же его на Госсовете в апреле 2019 года.

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре 2018 года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.