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Глава Европарламента извинился за симпатии к Муссолини

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Фото: TASS/Zuma
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Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни принес извинения за высказывания о «хороших делах» премьер-министра Италии в 1922–1943 годах, диктатора Бенито Муссолини.

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Как говорится в обращении политика, которое приводит агентство AFP, «слова не были направлены на оправдание или минимизацию антидемократического и тоталитарного режима».

«Как убежденный антифашист, я прошу прощения у всех тех, кого, возможно, обидело то, что я сказал», — приводит слова главы ЕП «Газета.ру».

Таяни ранее заявил, что до вступления во Вторую мировую войну и принятия расовых законов при лидере Национальной фашистской партии (НФП) Италии активно строилась инфраструктура, а также были освоены многие области страны.

Глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини ранее также цитировал возглавлявшего Италию Муссолини в день его рождения.

Сальвини неоднократно выступал за пересмотр отношений с Россией и критиковал санкционную политику Евросоюза.

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