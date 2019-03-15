Глава Европарламента извинился за симпатии к Муссолини
Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни принес извинения за высказывания о «хороших делах» премьер-министра Италии в 1922–1943 годах, диктатора Бенито Муссолини.
Как говорится в обращении политика, которое приводит агентство AFP, «слова не были направлены на оправдание или минимизацию антидемократического и тоталитарного режима».
«Как убежденный антифашист, я прошу прощения у всех тех, кого, возможно, обидело то, что я сказал», — приводит слова главы ЕП «Газета.ру».
Таяни ранее заявил, что до вступления во Вторую мировую войну и принятия расовых законов при лидере Национальной фашистской партии (НФП) Италии активно строилась инфраструктура, а также были освоены многие области страны.
Глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини ранее также цитировал возглавлявшего Италию Муссолини в день его рождения.
Сальвини неоднократно выступал за пересмотр отношений с Россией и критиковал санкционную политику Евросоюза.