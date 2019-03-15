Глава Европарламента извинился за симпатии к Муссолини

Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни принес извинения за высказывания о «хороших делах» премьер-министра Италии в 1922–1943 годах, диктатора Бенито Муссолини.

Как говорится в обращении политика, которое приводит агентство AFP, «слова не были направлены на оправдание или минимизацию антидемократического и тоталитарного режима».

«Как убежденный антифашист, я прошу прощения у всех тех, кого, возможно, обидело то, что я сказал», — приводит слова главы ЕП «Газета.ру».

Таяни ранее заявил, что до вступления во Вторую мировую войну и принятия расовых законов при лидере Национальной фашистской партии (НФП) Италии активно строилась инфраструктура, а также были освоены многие области страны.

Глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини ранее также цитировал возглавлявшего Италию Муссолини в день его рождения.

Сальвини неоднократно выступал за пересмотр отношений с Россией и критиковал санкционную политику Евросоюза.