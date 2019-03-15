Девиантологи рассказали о будущем девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и специалисты по девиантному поведению обсудили, почему в XXI веке появляются дети-маугли, есть ли шанс у девочки, брошенной матерью в квартире без еды и воды, социализироваться в дальнейшем.

Детский омбудсмен рассказала «Известиям» о встрече с пятилетней девочкой, которую бросили в столичной квартире.

«Такого я еще не встречала! Она фрукты нюхала, лизала, в первый раз увидела фломастер. Отказывалась ложиться на кровать — до этого хотела спать на стуле. Мыли ее — был крик, визг, она не давалась, — сказала Кузнецова. — Девочка очень хочет понравиться, сделать так, как мы просим, но не всегда понимает, чего от нее хотят».

Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма.

«Учитывая, что это ранняя депривация, она может научиться социальным навыкам, но ее психологическое развитие очень сильно нарушено, — указала Иванова. — Жестокое обращение — самое тяжкое унижение для ребенка, а унижение — самая большая травма для человека, для ребенка особенно, и очень серьезно влияет на его психическое развитие. У таких детей в последующем формируется мазохистический тип личности. Либо они сами станут агрессорами».

Подробнее — в материале «Известий»:

Маугли городских джунглей: откуда берутся дети-невидимки