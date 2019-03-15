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Кински рассказала о желании поработать с молодыми режиссерами из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Немецкая актриса Настасья Кински, известная по фильмам Вима Вендерса, Романа Полански и Фрэнсиса Форда Копполы, получила награду за вклад в киноискусство на XVII кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

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В интервью «Известиям» она рассказала о сотрудничестве с Александром Абдуловым и желании поработать с молодыми российскими режиссерами.

«Дух огня» — фестиваль кинематографических дебютов, верно? И когда здесь говорили о том, какое событие у кого-то произошло впервые: кто-то снял свой первый фильм, кто-то дебютировал в качестве оператора, я думала о картине, в которой снималась с Абдуловым. Это ведь тоже дебют для меня: мой первый русский фильм», — сказала Кински.

По словам актрисы, из современного российского кино ей очень понравился фильм «Человек, который удивил всех».

«И если вы меня спросите, с кем мне было бы интересно поработать, я отвечу: с этими режиссерами. Я сейчас не назову их фамилий, но помню, что это мужчина и женщина (Наталья Меркулова и Алексей Чупов. — «Известия»). Если будете брать у них интервью, обязательно упомяните меня», — добавила Кински.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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