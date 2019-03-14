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Ракета с кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома Байконур

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома Байконур.

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Ракета взлетела с первой стартовой площадки — «Гагаринский старт» в 22:14 мск, передает корреспондент «РИА Новости». На борту корабля к Международной космической станции (МКС) отправились три человека.

Вместе с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым на орбиту отправились астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ник Хейг и Кристина Кох.

Через девять минут после запуска «Союз МС-12» отделился от третьей ступени носителя.

Полет корабля запланирован по короткой шестичасовой схеме — «Союз» сделает всего четыре витка вокруг Земли (традиционная схема предполагает двухсуточный полет к станции). Стыковка корабля с МКС намечена на 15 марта в 04:07 мск.

Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года.Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она также стартовала с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур, но потерпела аварию на 165-й секунде полета.

Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» и астронавтом NASA спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали. Причиной аварии стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Несмотря на происшествие, в NASA заявили, что гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом», которое продолжает развиваться.

В ноябре Рогозин сообщил, что «Роскосмос» откажется от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ», с помощью которых в настоящий момент запускают корабли «Союз МС». Он подчеркнул, что ракету-носитель «Союз-2.1а» начнут использовать с января 2020 года.

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