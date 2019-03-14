Названа причина гибели подлодки «Сан-Хуан»

Командующий Военно-морскими силами Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки «Сан-Хуан» стал взрыв. Об этом 14 марта сообщает телеканал TN.

Согласно данным проведенного расследования, из-за того что один из клапанов был плохо закрыт, в аккумуляторные баки подводного судна попала морская вода, которая и повлекла короткое замыкание.

Бурден отметил, что перед отправлением в плавание подлодка находилась в хорошем состоянии.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжены. Власти Аргентины заявляли, что поиски субмарины продолжатся вплоть до ее обнаружения. 17 ноября 2018 года они увенчались успехом. Субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м.