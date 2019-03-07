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Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине

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Фото: РИА Новости
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах. Об этом она заявила 7 марта в ходе пресс-конференции.

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«Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду... Донбасс и Крым будут возвращены», — цитирует ее «РИА Новости».

Отмечается, что Тимошенко также пообещала отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами.

11 февраля лидер партии «Батькивщина» уже заявляла о своем намерении вернуть Крым и Донбасс Украине. По ее словам, эта задача станет одной из первостепенных для нее в случае победы на выборах главы государства.

Выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться более 40 кандидатов — рекордное число в истории независимой Украины.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона не признали новую власть, которая сменилась в стране в феврале, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее на операцию объединенных сил.

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