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Тимошенко пообещала снижение тарифов на газ после выборов на Украине

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала решение суда о признании незаконным повышения цен на газ основанием для снижения тарифов новым главой государства.

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В 2016 году украинский суд счел незаконным повышение цен на газ для населения, что, по словам Тимошенко, говорит о том, что и дальнейшее увеличение тарифов было незаконным.

«Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ», — сказала Тимошенко.

Кроме того, она не исключила понижения цен на теплоснабжение и горячую воду.

Политик выразила уверенность, что только смена власти на Украине позволит избежать дальнейшего подорожания услуг ЖКХ.

С 1 января тарифы на отопление выросли на Украине примерно на 17,1%. Причиной стало повышение цен на газ.

После этого в Верховной раде заявили, что повышением тарифов на отопление власти обрекают украинцев на замерзание.

Однако власти не исключают и дальнейшего увеличения цен, так как это является одним из требований Международного валютного фонда, который с 2014 года выделяет Киеву кредиты.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.Согласно последним опросам, Тимошенко занимает второе место в предвыборной гонке, уступая Владимиру Зеленскому.

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