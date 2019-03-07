Умер академик РАН Олег Щепин

На 87-м году жизни скончался научный руководитель Национального научно- исследовательского института общественного здоровья имени Николая Семашко Олег Щепин. Об этом 7 марта пишет пресс-служба Минздрава.

«Выражаем глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.

Щепин является академиком Российском академии наук (РАН), создателем научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения, а также заслуженным деятелем науки страны.

6 марта стало известно о смерти первого бас-гитарист Queen Майка Гроуза. Он начал играть в группе в 1970 и пробыл в ней всего несколько месяцев.