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«Алмазный» миллиардер умер во Франции во время интимной пластики

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Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо, разбогатевший на торговле бриллиантами, умер в Париже во время интимной пластики. Об этом 4 марта сообщил сайт Sputnik France.

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Во время операции мужчине сделали инъекцию, после которой у него остановилось сердце. Медики пытались реанимировать пациента, однако им не удалось его спасти. Ланиадо было 65 лет.

Отмечается, что операция проходила в клинике 8-го округа французской столицы в нерабочие часы.

Ланиадо является основателем компании Omega Diamonds, базирующейся в Бельгии. Свою карьеру он начал в возрасте около 20 лет с торговли драгоценными камнями в Центрально-Африканской Республике.

26 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в Саратове. Причиной смерти стала массивная кровопотеря.

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