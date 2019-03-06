«Алмазный» миллиардер умер во Франции во время интимной пластики
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо, разбогатевший на торговле бриллиантами, умер в Париже во время интимной пластики. Об этом 4 марта сообщил сайт Sputnik France.
Во время операции мужчине сделали инъекцию, после которой у него остановилось сердце. Медики пытались реанимировать пациента, однако им не удалось его спасти. Ланиадо было 65 лет.
Отмечается, что операция проходила в клинике 8-го округа французской столицы в нерабочие часы.
Ланиадо является основателем компании Omega Diamonds, базирующейся в Бельгии. Свою карьеру он начал в возрасте около 20 лет с торговли драгоценными камнями в Центрально-Африканской Республике.
26 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в Саратове. Причиной смерти стала массивная кровопотеря.