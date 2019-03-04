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Пародист Песков после операции находится в реанимации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Артист эстрады пародист Александр Песков перенес хирургическое вмешательство, ему сделали сложную операцию на поджелудочной железе. Артист находится в реанимации, сообщил его директор Александр Волокин.

Выступление Пескова в культурном центре «Салют» в Москве, назначенное на 8 марта, перенесено. Новая дата будет зависеть от самочувствия Пескова. «Операция была сложная, длилась пять часов», — цитирует Волокина 4 марта ТАСС.

27 февраля стало известно, что Пескова доставили в московскую клинику после обострения хронического заболевания. Директор артиста назвал его госпитализацию плановым мероприятием.

Александр Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. В 1979 году он поступил в Московское цирковое училище (ГУЦЭИ) им. М.Н. Румянцева (Карандаша), но ему пришлось прекратить обучение из-за тяжелой травмы позвоночника, полученной в результате неудачного выполнения акробатического трюка. В сентябре 1984-го Песков начал работать актером в Котласском драматическом театре. В 2008 году окончил режиссерское отделение Российской академии театрального искусства.

Пародист является лауреатом профессионального Конкурса чтецов творческой молодежи и почетным лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» 1989, 1990 и 1991 годов.

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