Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил барабанщик Роджер Тейлор.

«Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», — пишет Тейлор.

Гроуз начал играть в Queen в 1970 году. Он пробыл в ней всего несколько месяцев, пока коллектив не познакомился с бас-гитаристом Джоном Диконом, который стал самым младшим участником группы.

Группа Queen была образована в 1970 году и существует до сих пор. Популярность и широкая известность к ней пришли благодаря таким хитам, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, I Want to Break Free. В 2018 году на экраны вышел фильм о группе, в центре сюжета которого — жизнь вокалиста коллектива Фредди Меркьюри, скончавшегося в 1991 году. В феврале 2019-го актер Рами Малек, сыгравший музыканта, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.