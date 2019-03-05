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Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Бывший министр иностранных дел Германии, экс-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Клаус Кинкель скончался 5 марта в возрасте 82 лет. Об этом сообщил лидер СвДП Кристиан Линднер.

«Он был честным и скромным человеком с характером, чей дружеский совет я очень ценил. Я за многое ему благодарен», — цитирует Линднера «РИА Новости».

Нынешний глава МИД Германии Хайко Маас написал в Twitter, что в лице Кинкеля страна потеряла крупного либерала и борца за правовое государство.

«Он внес большой вклад в то, чтобы воссоединенная Германия нашла свое место в мире и жила в мире и уважении со своими соседями. Нам будет его не хватать», — отметил политик.

Кинкель возглавил МИД Германии с 1992 по 1998 год. До этого был министром юстиции страны. После отставки занимался адвокатской деятельностью.

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