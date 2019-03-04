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Умер звезда «Беверли–Хиллз, 90210» актер Люк Перри

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Фото: REUTERS/David McNew
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Актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни, причиной смерти звезды популярного в 1990-е годы сериала «Беверли-Хиллз, 90210» медики назвали необратимые последствия инсульта.

По данным развлекательного портала TMZ, актер умер в больнице St. Joseph в Калифорнии. Попытки врачей спасти актера остались безрезультатными, последствия инсульта были слишком серьезными. В момент кончины Перри в палате рядом с ним были его дети, бывшая супруга, мать, отчим, брат и другие родственники.

Люка Перри госпитализировали утром в среду после перенесенного обширного инсульта. 

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