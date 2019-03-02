Актриса Кэтрин Хэлмонд скончалась в США
Американская актриса Кэтрин Хэлмонд, известная по ролям в телесериалах и сыгравшая в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», умерла на 90-м году жизни.
По данным издания Variety, Хэлмонд скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения от болезни Альцгеймера.
Актриса посвятила кино более 50 лет жизни. Она семь раз была номинирована на премию «Эмми».
Хэлмонд снялась у таких известных режиссеров, как Альфред Хичкок и Генри Маршалл. Она запомнилась по ролям в телесериалах «Кто здесь босс?» и «Мыло».