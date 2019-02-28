Прямой эфир

Актера из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» госпитализировали в США

0
Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американского актера Люка Перри госпитализировали после обширного инсульта в США. Об этом пишет портал TMZ 28 февраля.

Сообщается, что 52-летний актер вызвал скорую помощь накануне утром, врачи забрали его из дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ближайшую больницу. О состоянии здоровья Перри на данный момент ничего не известно.

Люк Перри известен по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», который телекомпания Fox планирует перезапустить. На данный момент актер занят в сериале «Ривердэйл».

В начале февраля напарница Перри по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Джули Адамс скончалась в возрасте 92 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс
Лисовец оценил женский наряд актера Билли Портера на «Оскаре»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017