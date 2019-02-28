Актера из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» госпитализировали в США

Американского актера Люка Перри госпитализировали после обширного инсульта в США. Об этом пишет портал TMZ 28 февраля.

Сообщается, что 52-летний актер вызвал скорую помощь накануне утром, врачи забрали его из дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ближайшую больницу. О состоянии здоровья Перри на данный момент ничего не известно.

Люк Перри известен по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», который телекомпания Fox планирует перезапустить. На данный момент актер занят в сериале «Ривердэйл».

В начале февраля напарница Перри по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Джули Адамс скончалась в возрасте 92 лет.