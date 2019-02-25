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Лисовец оценил женский наряд актера Билли Портера на «Оскаре»

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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Оценивать наряд американского актера Билли Портера, который появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном черном женском платье в пол, должен не стилист, а сотрудник цирка. Об этом в беседе с НСН заявил российский стилист и дизайнер Владислав Лисовец.

«Не мне надо звонить, а в цирк надо звонить, чтобы там прокомментировали. Это шоу, фриковство. Странно будет звучать, если я вам скажу, что это модно или стильно. Это клоунада. Люди выступают кто во что горазд», — заявил стилист.

49-летний актер позировал на красной ковровой дорожке вместе со своим мужем Адамом Смитом. Необычный наряд для него создал американский модельер Кристиан Сириано, ставший самым молодым победителем популярного проекта «Подиум».

Билли Портер известен зрителям по своим ролям в сериалах «Закон и порядок», «Американская история ужасов» и «Поза», за роль в последнем он был номинирован на премию «Золотой глобус». Артист тогда появился на красной дорожке в блестящей мантии с подкладкой из розового атласа — наряд был создан нью-йоркским дизайнером Рэнди Рамом, который работал над ним в течение полугода.

91-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 24 февраля. Впервые за 30 лет шоу прошло без ведущего. Приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, а фильмы «Власть» и «Черная пантера» получили «Оскара» за грим и костюмы.

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