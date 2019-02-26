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Скончался латвийский актер и режиссер Андрейс Жагарс

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Фото: twitter.com/RadioSWH
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Бывший директор Латвийской Национальной оперы, актер и предприниматель Андрейс Жагарс ушел из жизни в возрасте шестидесяти лет после продолжительной болезни. Об этом 26 февраля сообщило радио SWH.

«После долгой болезни латвийский актер, режиссер и предприниматель Андрейс Жагарс ушел навсегда. Глубочайшие соболезнования родным», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте радиостанции.

Андрейс Жагарс родился 16 октября 1958 года. После окончания Латвийской государственной консерватории в 1982 году он начал начал карьеру в театре «Дайлес», где продолжал работать до 1994 года. Снимался во многих латвийских и российских фильмах.

С 1996 по 2013 год Жагарс работал директором Латвийской национальной оперы, а в июне 2017 года был избран депутатом рижской думы от партии «Для развития Латвии». В 2015 году он продолжил работать в театре «Дайлес» как режиссер, а через год учредил Фонд поддержки и развития культуры для содействия развитию художественных и музыкальных проектов.

Жагарс ставил оперы в Латвии и других странах, принимал участие во многих международных фестивалях. Режиссер награжден российским орденом Дружбы народов за укрепление культурных связей между Россией и Латвией.

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