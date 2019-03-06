Умер один из создателей карманного калькулятора

Один из разработчиков электронного карманного калькулятора Джерри Мэрриман скончался в США на 87-м году жизни. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам падчерицы изобретателя, Мэрриман умер 27 февраля, в больнице Далласа из-за осложнений после установки кардиостимулятора. Причиной смерти стала острая сердечная и почечная недостаточность

Мэрриман в составе группы изобретателей в 1967 году разработал калькулятор весом 1,3 кг. В команду также входил будущий лауреат Нобелевской премии по физике Джек Килби.