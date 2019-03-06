Умерла киновед и сценарист Майя Туровская

Киновед, театральный критик, сценарист Майя Туровская умерла на 95-м году жизни. Об этом написал в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

«Удивительная жизнь. Светлая память», — говорится в его сообщении.

Информацию о смерти Туровской подтвердила главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

«Как бы прожить такую же достойную жизнь...» — написала она.

Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове. В 1947 году окончила филологический факультет МГУ, годом позже — театроведческий факультет ГИТИСа.

Автор многочисленных статей и монографий, посвященных театру и кино, соавтор сценариев документальных фильмов, в том числе «Обыкновенного фашизма» Михаила Ромма (1965). С 1992 года жила в Мюнхене.